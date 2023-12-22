Генерал ВСУ: Обстановка на Купянском и Лиманском направлениях мрачнее, чем в Авдеевке

Вадим Москаленко.  
22.12.2023 20:09
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


ВСУ испытывают «дикий» снарядный голод, кроме того, катастрофически не хватает оружия и живой силы.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замкомандующего Силами спецопераций ВСУ генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

ВСУ испытывают «дикий» снарядный голод, кроме того, катастрофически не хватает оружия и живой силы....

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«Меня больше беспокоит не столько Авдеевская промзона, сколько беспокоит Купянское направление. Вот это достаточно серьёзная проблема, так же, как и Лиманское направление. К сожалению, отсутствие реализации мобилизационного плана приводит к тому, что мы не можем обеспечить наши вооружённые силы нужным количеством не только тренированных, обученных людей, но ещё и необходимым количеством вооружения.

Враг активно использует штурмовые роты, а их сформировалось ещё две недели назад около 30 рот, и сейчас они активно используются при наступлении. Плюс они активно используют артиллерию и дальнобойную, и мощно используют миномёты.

К сожалению, с учётом этого голода, мы не можем тем же отвечать. И какими бы тренированными и подготовленными ни были люди, если они не обеспечены нужным количеством оружия и боеприпасов к нему, то воевать достаточно сложно», – пожаловался Кривонос.

По его словам, соотношение выпускаемых снарядов один к десяти не в пользу ВСУ.

«Ситуация заключается в том, что у нас большая потребность в этих боеприпасах, и, к сожалению, на один украинский снаряд русские отвечают где-то на уровне десяти, а на определённых участках и больше. У нас дикий снарядный голод», – сокрушался генерал.

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