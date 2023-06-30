Генерал ВСУ обвинил Буданова в пробуксовке наступления ВСУ

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Мнение о том, что украинское контрнаступление начали из-за давления со стороны «западных партнёров» – ложь и манипуляция, поскольку это сами киевские власти на весь мир кричали о предстоящем «контрнаступе», в ходе которого будут разгромлены русские.

Об этом на канале PRM Live заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины экс-командующий ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам сейчас формируют точку зрения, якобы нас принуждали к этому контрнаступлению. Нет, это мы рассказывали всем остальным, что мы вот-вот пойдём в наступление – давайте реально смотреть правде в глаза. Это же наши политики рассказывали всему миру – министр иностранных дел, премьер-министр и другие разные политики любого уровня рассказывали за границей, каким образом мы готовимся к наступлению. Наши партнёры поняли с этих слов, что мы готовы, что то, что мы просили, мы получили. Но, к сожалению, не всё получили, что просили, не всё учли, я уже не говорю о применении и получении авиации. Поэтому – что там говорят наши западные партнёры – это одно, решения принимаем мы и отвечаем мы, и платим человеческими жизнями именно мы, поэтому к другим прислушивайся, а решения принимай сам – вот, что мы должны понять», – сказал Кривонос.

Он возмутился, что многие официальные лица уже говорили о том, что война закончится в 2023 году.

«Да, если слушать там человека с Рыбальского острова (глава ГУР Украины Кирилл Буданов, – ред.), то, возможно, мы уже должны были быть в Крыму. Слушая его, нужно чётко понимать, что ракеты у кацапов давно закончились, что мы уже практически в начале лета будем в Крыму, правда, не уточнили, какого лета. Нужно чётко понимать, что война эта будет ещё долго. И как бы негативно ни воспринимали мои слова, нужно трезво смотреть на вещи и не обманывать самих себя», – призвал генерал.