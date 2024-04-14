Генерал ВСУ объяснил, почему Украина не объявляет войну России

Елена Острякова.  
14.04.2024 12:45
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Россия, Украина


Украина не объявляет России войну, чтобы не потерять военную помощь Запада, который будет уклоняться от прямого противостояния с РФ.

Об этом в интервью Александру Шелесту заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина не объявляет России войну, чтобы не потерять военную помощь Запада, который будет уклоняться...

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«У нас есть широкомасштабная война. Юридически нам вполне этого хватает. Не надо хвататься за определения, надо говорить по сути. Если бы мы перешли к состоянию войны, то помощь по вооружению и технике прекратилась бы не только от США, но и от большинства союзников. У них в законе об этом написано», – сказал Романенко.

По его информации, даже сейчас помощь из США поступает: «есть закрытые моменты».

«Но остальные помогают. Если мы переходим в состояние войны, то по законодательству большинства государств-союзников помощь прекращается и от них. Сейчас Европа наращивает темпы помощи, чтобы компенсировать недопоставки американские. А если перейти в состояние войны, то помощь прекращается», – сказал Романенко.

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