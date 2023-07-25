Генерал: ВСУ отказались от стандартов НАТО и перешли на советский устав

Елена Острякова.  
25.07.2023 08:20
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


На Украине осознали, что американские боевые уставы не работают в реальном наступлении.

Об этом депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев заявил в интервью ютуб-каналу «Политика паралитика», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На Украине осознали, что американские боевые уставы не работают в реальном наступлении. Об этом...

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«Хохлы сейчас поняли, что их американские боевые уставы не работают. Это все туфта, написанная для борьбы с папуасами. То контрнаступление, которое мы видим, – это результат обучения украинской армии по уставам НАТО. Сейчас они открыли советский устав и бьют под Артемовском участки прорыва. Они артиллерией стремятся проломить нашу оборону, а после этого зайти. Мы бьем контратаками. Они ушли от натовских стандартов. Они учатся», – читает генерал.

По его словам, несмотря на тяжелую обстановку под Артемовском, преимущество все равно на стороне российской армии.

«Сегодня у нас получается лучше, чем у них. Мы больше воевали этих балбесов, причем воевали по-взрослому. Это военная школа, которую мы применили. Мы начали воевать по нашим руководящим документам. У нас это получается, мы идем вперед», – сказал Гурулев.

По его информации, производство снарядов в России увеличилось в 7 раз, а к концу года увеличится в 14 раз. Сейчас заводы в месяц производят столько же, сколько за весь прошлый год.

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