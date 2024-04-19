Генерал ВСУ открыто угрожает властям: «Перейду на мат, а дальше – к действиям»

Вадим Москаленко.  
19.04.2024 11:16
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Политика, Украина


Массовое увольнение украинского генералитета командой президента Украины Владимира Зеленского получит соответственную реакцию со стороны общества и военных.

Об этом в эфире канала NewsRoom заявил бывший замкомандующего ССО Украины, экс-замсекретаря Совбеза генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Массовое увольнение украинского генералитета командой президента Украины Владимира Зеленского получит соответственную реакцию со стороны...

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«Они не просто убрали каждого генерала, это же убрали мощную команду. Они уничтожили руководящую машину вооружённых сил. Да, можно задавать вопросы по определённым нюансам, но она работала два года и давала результат. Не скажу, что это была панацея и супер-супер, но выбросить более 20 генералов вооружённых сил, а ещё и из Нацгвардии повыбрасывали – именно повыбрасывали. Потому что с их опытом, с их пониманием и всякими знаниями можно было перераспределить функции, перепоставить задания – нет! Выбросили и всё. Так же, как в своё время и со мной поступили. Всё повторяется по спирали.

Может, в следующей передаче, если вас не арестуют, а всё идёт к тому, что власть это хочет сделать, может, дальше уже будут не такие попытки подбора более или менее литературных слов, а уже пойдут открытые матюки. Но за матюками могут пойти действия. И не только Кривоноса, а действия многих украинцев. Потому что это категорически за-дол-ба-ло», – возмущается генерал.

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