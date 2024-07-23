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Российское военно-политическое руководство гораздо эффективнее киевского, поскольку понимают, что патриотизм – это не песни в вышиванках, а чёткое выполнение своих функциональных обязанностей на своём месте.

Об этом на канале «Новости.LIVE» заявил бывший замкомандующего Силами спецопераций ВСУ, экс-замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как раз в той стране всё работает достаточно чётко. Это не хвальба их, а нужно во время войны – я как разведчик всегда трезво и жёстко оцениваю способности врага. Вот как раз они много, что делают относительно законодательной базы – и используют это достаточно быстро. Я уже не говорю о способности достаточно быстро реагировать на изменения, в чём они значительно более гибкие. Потому что всё-таки руководящий состав политического и военного руководства наших врагов имеет значительно больший опыт. Плюс в определённых моментах они более патриотичные, в сравнении с нашими определёнными политиками, к сожалению. Мы же видим, в чём заключается патриотичность? Патриотичность не заключается в том, что ты в вышиванке выходишь и поёшь украинские песни. Патриотичность – это если ты на своём месте чётко выполняешь свои функциональные обязательства, которые прописаны руководящими документами», – сеял «зраду» Кривонос.

«Самое страшное – это недооценка врага. Потому что именно убаюкивание, которое осуществлялось в информационном пространстве в 2022 году, привело к тем информационным проблемам, какие у нас есть с лета 2023 года и по нынешнее время», – добавил генерал.