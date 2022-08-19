Генерал ВСУ: переговоры нужны только для капитуляции России

19.08.2022  11:39 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Русофобия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

К вопросу решения украино-российского конфликта дипломаты могут подключаться только тогда, когда будет полностью уничтожен наступательный потенциал России, а потому нужно готовиться к затяжной войне.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-заместитель командующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

К вопросу решения украино-российского конфликта дипломаты могут подключаться только тогда, когда будет полностью уничтожен...

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По его словам, возможность заморозить конфликт играет на пользу РФ.

«Поэтому постоянная война, которая должна быть, я понимаю, что это сложно и тяжело, но любое перемирие достаточно быстро сыграет в пользу России. Они имеют больше возможностей к перебрасыванию ресурсов и к военному производству.

Если честно, я не очень верю в возможность дипломатических направлений по завершению войны. Они уже могут быть только тогда, когда Россия будет разгромлена. Только тогда дипломаты могут подключаться к проведению переговоров касаемо капитуляции РФ», – сказал генерал.

Чтобы победить русских, нам непосредственно нужна помощь наших западных партнёров, и мы вынуждены разгромить российские войска таким образом, чтобы у них не было никакой наступательной возможности абсолютно.

Потом вычистить нашу землю от русского врага, освободить Крым. Вот что нам надо сделать, и мы это можем сделать. Не за месяц, не за два. Но если учесть то, что нам надо делать, государству, для ведения затяжной войны, то плюс помощь Запада, поможет нам достичь победы военным путём», – заявил Кривонос.

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