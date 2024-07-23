Генерал ВСУ: «Под Часов Яром и Торецком местные женщины идут в русские ДРГ»

Вадим Москаленко.  
23.07.2024 18:27
  (Мск) , Киев
Просмотров: 716
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Русские ДРГ всё чаще пополняются женщинами из числа местного населения и заключённых.

Об этом на канале «Politeka» заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Русские ДРГ всё чаще пополняются женщинами из числа местного населения и заключённых. Об этом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


Он прокомментировал слова спикера оперативно-стратегической группы войск «Хортица» ВСУ Назара Волошина, который сообщил, что в составе российских ДРГ – как в районе Часова Яра, так и на Торецком направлении – «начали фиксировать женщин».

«Это уже не первая такого рода информация. Во многом используют женщин, которые проживали в этих районах, захваченных ещё раньше, а также заключённых. Это старый приём времён Пригожина, как мы помним, однако всё в большей степени привлекаются заключённые женщины в качестве военнослужащих, и их наиболее активно задействуют в действиях ДРГ.

К сожалению, особенно на начальных этапах, здесь надо разбираться, и теперь стало это известно, и они пытаются масштабировать такого рода приёмы с использованием женщин местных и заключённых», – утверждал Романенко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июль 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть