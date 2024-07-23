Генерал ВСУ: «Под Часов Яром и Торецком местные женщины идут в русские ДРГ»

Русские ДРГ всё чаще пополняются женщинами из числа местного населения и заключённых.

Об этом на канале «Politeka» заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он прокомментировал слова спикера оперативно-стратегической группы войск «Хортица» ВСУ Назара Волошина, который сообщил, что в составе российских ДРГ – как в районе Часова Яра, так и на Торецком направлении – «начали фиксировать женщин».

«Это уже не первая такого рода информация. Во многом используют женщин, которые проживали в этих районах, захваченных ещё раньше, а также заключённых. Это старый приём времён Пригожина, как мы помним, однако всё в большей степени привлекаются заключённые женщины в качестве военнослужащих, и их наиболее активно задействуют в действиях ДРГ.

К сожалению, особенно на начальных этапах, здесь надо разбираться, и теперь стало это известно, и они пытаются масштабировать такого рода приёмы с использованием женщин местных и заключённых», – утверждал Романенко.