Генерал ВСУ подбивает НАТО к атаке по ядерному арсеналу России

Страны НАТО должны использовать свои подразделения спецназа для атаки стратегических военных объектов и захвата ядерных арсеналов России.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-замкомандующего ССО ВСУ Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«После окончания Холодной войны Запад пытался удержать ситуацию под контролем. Ничто не мешало той же Европе окончательно развалить Россию как субъект государственности. Единственное, что их сдерживало, – это страх потери контроля над ядерным потенциалом Советского Союза, а теперь Российской Федерации.

Это единственное, чего они боятся. Они не боятся самой войны одна сторона против другой. Единственное, что их пугает – это развал России и потеря контроля над ядерным потенциалом, что может привести к ядерному терроризму», – сказал Кривонос.