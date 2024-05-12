Генерал ВСУ подбивает НАТО к атаке по ядерному арсеналу России
Страны НАТО должны использовать свои подразделения спецназа для атаки стратегических военных объектов и захвата ядерных арсеналов России.
Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-замкомандующего ССО ВСУ Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«После окончания Холодной войны Запад пытался удержать ситуацию под контролем. Ничто не мешало той же Европе окончательно развалить Россию как субъект государственности. Единственное, что их сдерживало, – это страх потери контроля над ядерным потенциалом Советского Союза, а теперь Российской Федерации.
Это единственное, чего они боятся. Они не боятся самой войны одна сторона против другой. Единственное, что их пугает – это развал России и потеря контроля над ядерным потенциалом, что может привести к ядерному терроризму», – сказал Кривонос.
«Но и для этого существует большое количество спецподразделений, которые в своё время отрабатывали и с украинскими Силами специальных операций готовность к взятию под контроль ядерных арсеналов. Если прошлым летом ядерный арсенал был захвачен компанией «Вагнер», что это мешает сделать подразделениям стран НАТО?» – резюмировал он.
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