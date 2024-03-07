Генерал ВСУ похвалил российскую тактику и набор добровольцев
Российская армия использует эффективную тактику в наступлении, проводит качественную разведку и обладает гораздо большими ресурсами, чем Украина.
Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замкомандующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Нужно обратить внимание, что русские достаточно активно и профессионально ведут разведку нашего переднего края и все их наступательные намерения, атаки осуществляются как раз в стыках между подразделениями и между военными частями.
Плюс, они активно используют определенные элементы местности, особенно, что касается продвижения ярами, такими посадками, которые не просматриваются, продвижениями долинами родников и речек – все это они делают достаточно профессионально и качественно», – сказал генерал.
«Потому для нас не вопрос, хватит ли у них ресурсов. Главное, чтобы у нас ресурсов хватило. У них, к сожалению, этих ресурсов может быть более, чем достаточно.
С учетом того, что они платят как для России достаточно неплохие деньги за службу в Вооруженных силах Российской Федерации, количество желающих у них не уменьшается», – заявил Кривонос.
Спасибо!
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