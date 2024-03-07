Генерал ВСУ похвалил российскую тактику и набор добровольцев

Анатолий Лапин.  
07.03.2024 14:39
  (Мск) , Киев
Просмотров: 362
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Российская армия использует эффективную тактику в наступлении, проводит качественную разведку и обладает гораздо большими ресурсами, чем Украина.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замкомандующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская армия использует эффективную тактику в наступлении, проводит качественную разведку и обладает гораздо большими...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Нужно обратить внимание, что русские достаточно активно и профессионально ведут разведку нашего переднего края и все их наступательные намерения, атаки осуществляются как раз в стыках между подразделениями и между военными частями.

Плюс, они активно используют определенные элементы местности, особенно, что касается продвижения ярами, такими посадками, которые не просматриваются, продвижениями долинами родников и речек – все это они делают достаточно профессионально и качественно», – сказал генерал.

«Потому для нас не вопрос, хватит ли у них ресурсов. Главное, чтобы у нас ресурсов хватило. У них, к сожалению, этих ресурсов может быть более, чем достаточно.

С учетом того, что они платят как для России достаточно неплохие деньги за службу в Вооруженных силах Российской Федерации, количество желающих у них не уменьшается», – заявил Кривонос.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Март 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть