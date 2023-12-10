Генерал ВСУ: Пора строить оборонные рубежи за Авдеевкой

Вадим Москаленко.  
10.12.2023 23:07
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Донбасс


Необходимо в срочном порядке строить оборонные рубежи за Авдеевкой, чтобы формирования ВСУ, покинув город, имели возможность закрепиться и задержать русских.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Игорь Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Необходимо в срочном порядке строить оборонные рубежи за Авдеевкой, чтобы формирования ВСУ, покинув город,...

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«Есть сообщения иностранных источников относительно того, что используют танки «Леопард» парами на Авдеевке для того, чтобы поддерживать нашу пехоту. Борьба идёт за путь снабжения, там посередине между этими клещами идёт дорога, которая обеспечивает логистику нашим обороняющимся, и там ситуация усложняется.

Потому на этом направлении нужно формировать за Авдеевкой оборонные рубежи, на всех опасных участках это надо делать интенсивно. Поэтому там сложные перспективы», – сказал Романенко.

«А что будет, если мы отойдём от Авдеевки?» – спросила радиоведущая.

«Ну, мы станем на оборонных рубежах и будем выполнять задание по дальнейшему уничтожению вооружения и техники, и живой силы врага», – ответил генерал.

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