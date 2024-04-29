Генерал ВСУ: Потеря Очеретино – системный и серьезный провал ВСУ

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Потеряв такой серьезный узел обороны, как Очеретино, ВСУ открыли пути на важные логистические пути.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замсекретаря Совбеза и экс-замкомандующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что мы имеем, – это серьезный системный провал. И надеюсь, у нас будет достаточно сил и средств, чтобы ликвидировать этот прорыв, удержать и, возможно, даже вернуть. Очеретино – не маленькое село, неоднократно там бывал, там достаточно промышленной застройки, есть многоэтажки. С учетом степной зоны, как раз использование этих высотных зданий и промзоны позволяет врагу наблюдать значительно дальше вперед», – скзаал генерал.

«А из Очеретино прямая дорога на Мирноград, а из Мирнограда – прямая дорога уже на Покровск. Сказать, что я недоволен – это мягко сказать, хочется просто задать определенным командирам вопросы: да сколько можно наступать не одни и те же грабли?», – заявил Кривонос.