Генерал ВСУ: Потеря Очеретино – системный и серьезный провал ВСУ

Анатолий Лапин.  
29.04.2024 11:56
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Украина


Потеряв такой серьезный узел обороны, как Очеретино, ВСУ открыли пути на важные логистические пути.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замсекретаря Совбеза и экс-замкомандующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Потеряв такой серьезный узел обороны, как Очеретино, ВСУ открыли пути на важные логистические пути....

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«То, что мы имеем, – это серьезный системный провал. И надеюсь, у нас будет достаточно сил и средств, чтобы ликвидировать этот прорыв, удержать и, возможно, даже вернуть. Очеретино – не маленькое село, неоднократно там бывал, там достаточно промышленной застройки, есть многоэтажки. С учетом степной зоны, как раз использование этих высотных зданий и промзоны позволяет врагу наблюдать значительно дальше вперед», – скзаал генерал.

«А из Очеретино прямая дорога на Мирноград, а из Мирнограда – прямая дорога уже на Покровск. Сказать, что я недоволен – это мягко сказать, хочется просто задать определенным командирам вопросы: да сколько можно наступать не одни и те же грабли?», – заявил Кривонос.

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