«Генерал ВСУ пожаловался на российскую РЭБ, делающую бесполезной украинские

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Украина значительно уступает России в беспилотниках – многие дроны ВСУ становятся бесполезными из-за мощной российской РЭБ, а сама РФ стала выпускать в разы больше разного рода БПЛА.

Об этом в эфире видеоблога бывшего спикера запрещенного в России «Правого сектора» Борислава Березы заявил экс-замкомандующего Силами спецопераций ВСУ, бывший замсекретаря Совбеза Украины генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы видим, что огромное количество дронов, которые поступают на фронт, достаточно часто не выполняют свои задачи, потому что российская РЭБ мощная и российские дроны более мощные, что касается их возможности противодействия украинской РЭБ. Тут не только вопрос в количестве, а в качестве и гибкости. К сожалению, в определенных моментах я вижу и четко знаю, что эти процессы тормозятся за счет мощной бюрократической машины, и за счет непрофессионализма и некомпетентности определенных людей», – сказал генерал.

«Ситуация на фронте достаточно сложная – например, позавчера русские использовали, что официально подтверждено, на протяжении суток более 1200 дронов – и FPV, и «Ланцетов». Это серьезный показатель. Давайте вспомним, если полгода назад это было на уровне 200, 150, потом эта цифра начала расти, сейчас она уже растет достаточно мощно. Их промышленность стоит на мощном, потоковом выпуске этой продукции», – заявил Кривонос.