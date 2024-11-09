Генерал ВСУ предлагает расплачиваться за оружие детям и внукам

Украинцы должны пообещать странам западного блока любую оплату за поставки современного вооружения. Об этом в эфире канала «Новости live» заявил экс-замкомандующего ССО ВСУ, бывший замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас нужно поднимать вопрос не о ленд-лизе, мы должны чётко заявить, что время шары закончилось, весь ненужный мусор нам уже отдали. И теперь мы должны платить. Когда мы определимся, что будем платить, нам будут давать всё и в нужном количестве.

Например, США в месяц изготавливают 60 тысяч снарядов в месяц, это около недели войны. Европа только приходит в себя. И поднимает вопрос изготовления снарядов», – сказал Кривонос.