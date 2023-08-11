Генерал ВСУ предложил захватить ядерные объекты РФ и удерживать до подхода НАТО

Анатолий Лапин.  
11.08.2023 11:34
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украинские Силы спецопераций могли бы выступить передовыми отрядами для захвата ядерных объектов России.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замкомандующего Силами спецопераций ВСУ, экс-замсекретаря Совбеза Украины генерал-майор Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские Силы спецопераций могли бы выступить передовыми отрядами для захвата ядерных объектов России. Об...

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После этого, по мнению Кривоноса, на помощь отрядам ССО должны будут прийти военные НАТО.

«Никто не хочет терять Россию, потому что Европа и США боятся, в первую очередь, одного мощного обстоятельства – они боятся, что в случае развала России будет потерян контроль над ядерным потенциалом Российской Федерации. И тогда начнется ядерный терроризм по всему миру. Потому они вынуждены терпеть эту Россию, вынуждены смотреть на все ее выходки», – сказал генерал.

«Хотя при правильной организации определенных вещей, как раз украинские Силы специальных операций могли пойти передовыми отрядами по захвату и контролю всех ядерных арсеналов Российской Федерации. А уже потом туда непосредственно подтянулись бы подразделения НАТО, чтобы это контролировать. Это можно делать, но для этого нужно четко говорить и предлагать определенные вещи», – заявил Кривонос.

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