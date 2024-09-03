Генерал ВСУ: Прекратить налёты вглубь РФ – и всеми силами ударить под Покровском!

Украине нужно приостановить удары дронов вглубь территорий РФ – и взяться за спасение ситуации на Донбассе.

Об этом на канале «Politeka» заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ генерал Игорь Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ситуация не улучшается, она усугубляется, потому что последние укрепрайоны и элементы укрепрайона, который формировался с 2014 года, противник всё-таки захватывает – и продвигается вперёд. Для этого руководство пытается находить какие-то резервы, и приходится снимать с других участков фронта, это говорит о том, что резервов как таковых новых, к сожалению, нет…

Дадут нам союзники больше боеприпасов или реализуется закон о мобилизации, появятся ресурсы – всё это на будущее. А то, о чём мы говорим, это происходит сейчас», – сказал Романенко.