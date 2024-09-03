Генерал ВСУ: Прекратить налёты вглубь РФ – и всеми силами ударить под Покровском!
Украине нужно приостановить удары дронов вглубь территорий РФ – и взяться за спасение ситуации на Донбассе.
Об этом на канале «Politeka» заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ генерал Игорь Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Ситуация не улучшается, она усугубляется, потому что последние укрепрайоны и элементы укрепрайона, который формировался с 2014 года, противник всё-таки захватывает – и продвигается вперёд. Для этого руководство пытается находить какие-то резервы, и приходится снимать с других участков фронта, это говорит о том, что резервов как таковых новых, к сожалению, нет…
Дадут нам союзники больше боеприпасов или реализуется закон о мобилизации, появятся ресурсы – всё это на будущее. А то, о чём мы говорим, это происходит сейчас», – сказал Романенко.
«Надо всеми имеющимися средствами поражения, в частности, БПЛА, которые есть в ГУР, в СБУ, вообще в структурах или составляющих силы обороны, надо сейчас сосредотачиваться и помогать сухопутным войскам – Покровск, Торецк и т.д.
Мы видим, как и по 16 областям России наносятся удары, Путин воспринимает только силу, надо отвечать. Но с точки зрения текущей ситуации на Восточном фронте, надо часть этих сил разведки, СБУ, других составляющих – использовать для того, чтобы поражать противника на наиболее тяжёлых наших участках, таких как Покровск и Торецк», – отчаянно призывал укро-генерал.
Спасибо!
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