Генерал ВСУ: Прекратить налёты вглубь РФ – и всеми силами ударить под Покровском!

Вадим Москаленко.  
03.09.2024 19:40
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украине нужно приостановить удары дронов вглубь территорий РФ – и взяться за спасение ситуации на Донбассе.

Об этом на канале «Politeka» заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ генерал Игорь Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине нужно приостановить удары дронов вглубь территорий РФ – и взяться за спасение ситуации...

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«Ситуация не улучшается, она усугубляется, потому что последние укрепрайоны и элементы укрепрайона, который формировался с 2014 года, противник всё-таки захватывает – и продвигается вперёд. Для этого руководство пытается находить какие-то резервы, и приходится снимать с других участков фронта, это говорит о том, что резервов как таковых новых, к сожалению, нет…

Дадут нам союзники больше боеприпасов или реализуется закон о мобилизации, появятся ресурсы – всё это на будущее. А то, о чём мы говорим, это происходит сейчас», – сказал Романенко.

«Надо всеми имеющимися средствами поражения, в частности, БПЛА, которые есть в ГУР, в СБУ, вообще в структурах или составляющих силы обороны, надо сейчас сосредотачиваться и помогать сухопутным войскам – Покровск, Торецк и т.д.

Мы видим, как и по 16 областям России наносятся удары, Путин воспринимает только силу, надо отвечать. Но с точки зрения текущей ситуации на Восточном фронте, надо часть этих сил разведки, СБУ, других составляющих – использовать для того, чтобы поражать противника на наиболее тяжёлых наших участках, таких как Покровск и Торецк», – отчаянно призывал укро-генерал.

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