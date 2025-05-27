В Киеве признали, что российские удары не дают украинскому ВПК увеличить производство

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Украина не может значительно масштабировать военное производство внутри страны, потому что по предприятиям ВПК и смежным с ними постоянно прилетают российские средства поражения.

Об этом в эфире «РБК-Украина» заявил военный эксперт Валерий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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