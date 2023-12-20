Генерал ВСУ призвал кошмарить американцев и европейцев украинской пропагандой

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Чтобы вернуть поддержку Украины в США и странах ЕС, украинское руководство должно проводить в европейских и американских эфирах русофобские информационные кампании, способные «поднять уровень напряжения» общества.

Об этом в эфире «5 канала» заявил бывший замкомандующего Сил спецопераций ВСУ генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы видим, что в США градус поддержки достаточно снизился. Потому что ни на одном американском канале нет даже пяти-пятнадцати минут какого-то эфира со стороны украинских ведущих, которые на хорошем английском могли бы рассказывать, а что там в стране, а что там непосредственно на фронте и что требуется Украине. Если мы не говорим, то говорят за нас. В Америке достаточное количество пророссийских каналов и пророссийских журналистов, которые непосредственно формируют точку зрения неподдержки Украины, отсутствия поддержки и финансовой, и моральной. Мы молчим – говорят за нас. Правило пропаганды: прав всегда тот, кто говорит первый, потому что второй всегда оправдывается», – заявил Кривонос.

То же самое, по его словам, касается и стран ЕС.

«То, что мы не поднимаем уровень напряжения, не работаем, что касается объяснения для общественности определённых проблем. Кроме того, мы ещё и врём, касается руководства, пытаясь скрыть вопросы коррупционных скандалов. Провал, который касается той же Словакии или тех же Нидерландов. Как раз можно было бы достигнуть того, чтобы пророссийского лобби было гораздо меньше, и они не пришли бы к власти. Самый простой инструмент для словаков – нужно было правильно напомнить, что уважаемые паны словаки, в 1968 году Советская армия задушила демократию в вашей стране, и это как раз было сделано той страной, которая сейчас называется Россией, воплощение Советского Союза. Тот же вопрос неподдержки со стороны венгерского правительства, наверное, можно бы было напомнить 1956 год, где восстание в Венгрии было залито кровью, и погибла не одна тысяча граждан. Почему мы не используем эти вещи? У нас отсутствует эта стратегическая коммуникация», – переживал генерал.