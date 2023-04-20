Генерал ВСУ: Ракеты у России не закончатся

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Не стоит верить обнадеживающим украинцев экспертам, которые заявляют, что у Россия заканчиваются боеприпасы

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью антироссийскому пропагандистскому порталу «Левый берег» заявил бывший командующий десантно-штурмовыми войсками ВСУ, депутат Верховной рады генерал-лейтенант Михаил Забродский, принявший решение вернуться в действующую армию.

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У него поинтересовались, хватит ли у России ресурсов для продолжения боевых действий.

«С одной стороны, хотелось бы успокоить людей и сказать: да, действительно, значительная часть ракет уже использована, поэтому общая оценка угрозы в будущем снижена, потому что наш противник ограничен в ресурсах. Но, по моему мнению, это безответственно, потому что не следует забывать, что мы воюем не с вооруженными силами РФ, а с целой страной, которая в своих «лучших» исторических традициях (видимо, еще со времен Российской империи и потом СССР) не делает выбор между уровнем благосостояния своего населения и уровнем производства боеприпасов», – сказал генерал.

«Я не сторонник обнадеживающих оценок экспертов, что сейчас в России закончатся ракеты, и мы сможем спокойнее дышать. Глубоко убежден, что там даже при условии санкционного давления будут прилагать все усилия, чтобы поддерживать интенсивность производства оружия и техники. Спокойнее дышать мы сможем, если у нас будет способность уничтожать средства воздушного нападения, в том числе ракеты, а также всю другую технику и боеприпасы быстрее, чем они будут их производить», – считает Забродский.

Примечательно, что Забродский – выпускник Военной инженерно-космической Краснознаменной академии имени А. Ф. Можайского в Санкт-Петербурге, которую он окончил в 1994 году. После этого он пять лет служил по контракту в ВС РФ.

В 2000 году вернулся на Украину и поступил на службу в 95-ю отдельную аэромобильную бригаду ВСУ. С 2005 по 2006 год проходил обучение в Колледже командования армии и Объединенного командования начальников штабов в США.