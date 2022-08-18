Генерал ВСУ развенчал миф об украинском контрнаступлении

Новости Украины

Украинской власти не нужно думать о том, что в войне наступил переломный момент, вот-вот начнется контрнаступление и российская армия будет побеждена.

Об этом в интервью львовскому журналисту Отсапу Дроздову, пропагандирующему оголтелую русофобию, заявил бывший замглавы Совбеза, экс-замкомандующего Силами спецопераций ВСУ генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Кривоноса, Россия имеет большой запас как материального, так и человеческого ресурса, а ее оборонные заводы работают круглосуточно, в отличие от украинских.

«На самом деле сейчас идут бои местного значения на всех участках российско-украинского фронта. Сказать, что где-то российская армия имеет преимущество – да, они пытаются прощупывать наши слабые места и там наращивать усилия. Мы удерживаем свои позиции и вопрос в следующем – для нас главное сейчас – сдерживать свои позиции. Я бы не поднимал вообще вопрос в СМИ об этих мечтах по контрнаступлению. Контрнаступление будет тогда, когда будет, и о нем узнают тогда, когда оно уже состоится. Поэтому на каких направлениях, почему именно там, а что будут делать россияне – давайте не гадать как на картах «Таро» в плюсы или минусы. Есть режиссер нашей военной пьесы, генерал Залужный, он знает, что делать. Непосредственно в его колоде карт есть и козыри, и разменные, простите за такое выражение, карты. Потому он непосредственно формирует политику войны. Все пока идет по плану, россияне не стали слабее. То, что мы уничтожили их 20%, но еще осталось 80. Плюс то, что в глубоком тылу Российской Федерации формируются еще 52 батальонных тактических группы, и их заводы российского оборонпрома работают 24/7, производят огромное количество снарядов, танки, БМП, БТРы, технику – это тоже надо понять, а наши заводы, почему-то не работают, стоят, не выпускают необходимую нам продукцию, мы только надеемся на помощь наших западных партнеров и благодарны им за это, но нужно и собственные силы наращивать. Поэтому для меня очень важно, чтобы мы не успокаивались, что все уже заканчивается, что все, скоро конец пьесы и некоторые уже начали выходить по залу на выход – нет, уважаемые, впереди еще очень много», – заявил Кривонос.