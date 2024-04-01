Генерал ВСУ: Рейд на Белгород провален, надо было атаковать Курскую АЭС

Атаки неовласовских группировок при поддержке ВСУ на приграничье РФ провалились, потому что русские были заранее о них осведомлены.

Об этом заявил бывший замкомандующего Силами спецопераций ВСУ, экс-замсекретаря Совбеза Украины генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается Белгородчины, ситуация там была достаточно сложной, и скажу так, что в определённых моментах это дало эффект, но не тот эффект, который ожидался. Всегда надо наносить удары там, где тебя не ждут, а не там, где ждут. А что касается активности этих действий, то ещё до начала активности на российской территории имела место утечка из множества источников. Как говорят в вооружённых силах, кто только не слышал, что готовятся идти на Белгородчину. Это вопросы к спецслужбам. Подбитые танки и дроны – это всё супер, а вот борьба со шпионами, информаторами – тоже нужная вещь», – рассуждал Кривонос.

«Поэтому я более чем уверен, что россияне пойдут воевать в подразделения движения сопротивления, но не нужно упираться только в Белгородскую область. С точки зрения моего более чем 30-летнего опыта службы в ССО, для меня более интересно, например, Брянская область, или если Курская область, то туда дальше, где две атомные станции. Нужно бить в места, которые не просто критически проблематичные для России, а смертельно проблематичные», – вещал украинский генерал в эфире телеканала «Прямой».