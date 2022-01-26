Генерал ВСУ: России не нужна большая группировка, чтобы победить нас

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Новости Украины

Для того, чтобы решить вопрос с Украиной, России не нужно накапливать многочисленную армию – у нее достаточно современных средств поражения, позволяющих даже не пересекать сухопутную границу.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил бывший первый замкомандующего Сил специальных операций ВСУ, экс-замсекретаря Совбеза Украины генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Кривоноса, Россия может выполнить задачу по примеру того, как действовал НАТО в Югославии.

«Ситуация состоит в том, что не нужно рассматривать, в чем ошибка многих, вопрос российской эскалации, агрессии только учитывая количественный состав. Современная война часто проводится, не учитывая способность людей по количеству, а способность вооруженных сил по оснащенности современными средствами разведки и высокоточного поражения», – сказал генерал.

«И давайте вспомним югославский конфликт в конце 90-х, когда непосредственно война велась без нарушения наземной границы, но были достигнуты политические цели, которые ставились НАТО и принудили руководство Югославии к подписанию некоторых соглашений. Русские таким образом могут использовать свой потенциал, который достаточно мощный, при необходимости», – заявил Кривонос.