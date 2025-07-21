Генерал ВСУ: «Россия накапливает новые дивизии, не спеша вводить их в бой»
Вопрос продвижения армии РФ вперед – это дело времени
Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«На первый этап кампании 2025 года ресурс заканчивается у России, но разведки западные говорят о том, что они готовят новые дивизии, есть оценки даже до 13 дивизий.
Это достаточно большое количество. Если они устоят и не будут подбрасывать где-то по ходу, как это было раньше, а сейчас они всё-таки удерживаются от этого, то введение сразу такого количества на одном-двух направлениях может иметь достаточно сложные последствия для удержания фронта силами обороны Украины», – сказал Романенко.
По его словам, ВС РФ планирую обманные действия.
«Они могут на одном участке ввести часть сил для того, чтобы дать понять нам, что здесь главный удар, и вот они его наращивают. А затем дождаться, что мы туда начнём перебрасывать какие-то свои немногочисленные силы, неоткуда брать, потому что мобилизация полная не проводится. И убедившись в том, что это происходит, нанести более мощный удар в другом месте. И это будет очень тяжелая ситуация.
Вопрос продвижения российских войск вперёд – это дело времени, как было в Курахово и на других направлениях. У них потенциал больше, они это используют. Они, конечно, пытаются экономит своих людей. Что они бестолковые и неэффективные, нельзя говорить, потому что есть результаты на табло», – добавил генерал.
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