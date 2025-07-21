Генерал ВСУ: «Россия накапливает новые дивизии, не спеша вводить их в бой»

Вопрос продвижения армии РФ вперед – это дело времени

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На первый этап кампании 2025 года ресурс заканчивается у России, но разведки западные говорят о том, что они готовят новые дивизии, есть оценки даже до 13 дивизий. Это достаточно большое количество. Если они устоят и не будут подбрасывать где-то по ходу, как это было раньше, а сейчас они всё-таки удерживаются от этого, то введение сразу такого количества на одном-двух направлениях может иметь достаточно сложные последствия для удержания фронта силами обороны Украины», – сказал Романенко.

По его словам, ВС РФ планирую обманные действия.