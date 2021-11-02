Генерал ВСУ: Россия разгромит нас даже без сухопутной операции

02.11.2021 12:40 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

В случае с Украиной России не обязательно проводить сухопутную наступательную операцию – все может решиться за считанные часы.

Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова» заявил бывший командующий десантно-штурмовыми войсками ВСУ, депутат Верховной рады Михаил Забродский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Забродский также подчеркнул, что вся территория Украины при необходимости накрывается российскими ракетами.

«Применение воздушных сил не нуждается в длительном разворачивании. При условии проведения всех предварительных мероприятий, подготовительных, это вопрос часов, понимаете? Даже не суток, а часов. Сегодня можно принять решение, а утром она уже начнется. И для этого не нужно отслеживать перемещение, не нужно делать какие-то аналитические выводы. Это высокая степень готовности частей и соединений воздушных сил», – сказал Забродский.

«А что касается средств ракетного нападения и то, что почти вся территория Украины, с учетом Крыма, при условии размещения в Крыму соответствующих оперативно-тактических ракет, перекрывается, то вообще это вопрос очень короткого промежутка времени… Если речь будет идти именно о вторжении сухопутных сил, то, безусловно, это нужно. Но все это может продолжаться во время проведения так называемой воздушной фазы. Жесткие уроки конца ХХ века научили уже весь мир, как это делается. И я верю и убежден, что в Генеральном штабе Вооруженных сил Российской Федерации сделали правильные выводы из этих уроков. И если это планируется, то именно в таком [авиационном] формате», – заявил генерал.

Он также подчеркнул, что после авиаударов наземной операции может и не понадобиться.

«Я даже могу сказать больше, есть соответствующие стратегические оценки, которые четко указывают на то, что, возможно, кроме воздушной фазы, наземной фазы уже и не будет, с учетом ее соответствующей эффективности. Мы помним опыт той же Югославии, как практическое применение воздушных сил решило все вопросы этой войны. Переход к другим способам действия и перемещение каких-то наземных подразделений – это уже был совсем другой этап с совсем другими целями», – резюмировал Забродский.