Генерал ВСУ ругает ГУР Буданова и требует разбомбить Московскую окружную Ж/Д
Вместо пиар-роликов на квадроцидрах с покорениями Крыма, лучше бы подручные главы ГУР МО Украины Кирилла Буданова занимались делом и били логистику русских.
Об этом на канале киевского пропагандиста Александра Близнюка заявил бывший замкомандующего ССО ВСУ, экс-замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мне интересно, в этой организации под названием ГУР, кто-то вообще смотрел карту железнодорожных путей РФ? Не обратил внимание, что оно, как паутина, всё сходится в Москве? Если, условно, нанести удары по окружной железной дороге Москвы, то это достаточно серьёзно парализует возможности переброски РФ.
У них от Урала до Москвы идёт три основных направления. Мы когда-то наносили удары по этим направлениям? А это же приводит к серьёзному транспортному коллапсу», – советовал Кривонос.
«Почему этого не делается? Почему хлопчики, которые снимают шикарные ролики на гидроциклах в Крым, непрофессионально занимаются своими обязанностями?
Я посмотрел интервью одного генерала, который презентовал себя как супер-разведчика…, а ты вообще откуда появился? Я тебя не помню, откуда ты к нам прибился?
Это наибольшая проблема. Дилетантство стало выдаваться за профессионализм, а самоуверенность за реальные достижения», – негодовал бывший укро-спецслужбист.