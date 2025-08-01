Генерал ВСУ ругает ГУР Буданова и требует разбомбить Московскую окружную Ж/Д

Вадим Москаленко.  
01.08.2025 18:10
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Терроризм, Украина


Вместо пиар-роликов на квадроцидрах с покорениями Крыма, лучше бы подручные главы ГУР МО Украины Кирилла Буданова занимались делом и били логистику русских.

Об этом на канале киевского пропагандиста Александра Близнюка заявил бывший замкомандующего ССО ВСУ, экс-замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Вместо пиар-роликов на квадроцидрах с покорениями Крыма, лучше бы подручные главы ГУР МО Украины...

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«Мне интересно, в этой организации под названием ГУР, кто-то вообще смотрел карту железнодорожных путей РФ? Не обратил внимание, что оно, как паутина, всё сходится в Москве? Если, условно, нанести удары по окружной железной дороге Москвы, то это достаточно серьёзно парализует возможности переброски РФ.

У них от Урала до Москвы идёт три основных направления. Мы когда-то наносили удары по этим направлениям? А это же приводит к серьёзному транспортному коллапсу», – советовал Кривонос.

«Почему этого не делается? Почему хлопчики, которые снимают шикарные ролики на гидроциклах в Крым, непрофессионально занимаются своими обязанностями?

Я посмотрел интервью одного генерала, который презентовал себя как супер-разведчика…, а ты вообще откуда появился? Я тебя не помню, откуда ты к нам прибился?

Это наибольшая проблема. Дилетантство стало выдаваться за профессионализм, а самоуверенность за реальные достижения», – негодовал бывший укро-спецслужбист.

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