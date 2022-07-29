Генерал ВСУ: русские достигли высокого мастерства в переброске живой силы и техники

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Новости Украины

Россия способна быстро перебросить большое количество военных на нужное направление, в том числе в Белоруссию, чтобы оттуда снова провести наступление на Киев.

Об этом в эфире телеканала 24 заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-заместитель командующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Кривонос подчеркнул, что угроза потери украинской столицы никуда не ушла, поэтому ВСУ должны держать часть своих войск на белорусской границе.

«Они четко понимают стратегию и порядок ведения этой войны и провоцируют, создают угрозу наступления со стороны и Волыни, на территории Волынской области, и на территории Черниговской области, и мы вынуждены на это реагировать, потому что угроза даже для нашей столицы еще не закончилась. Чтобы не допустить тех фатальных ошибок, которые были допущены в феврале, когда враг практически за одни сутки спокойно себе дошел до околиц Киева, мы должны держать силы и средства вдоль белорусско-украинской границы, а она не маленькая, это 1084 километра», – сказал генерал. «За предыдущие 15 лет россияне ежегодно проводили стратегические учения вдоль украинских границ. Первый вопрос, который всегда отрабатывался во время этих учений, – это переброска живой силы и техники. И они достигли в этом достаточно высокого мастерства. Они умеют быстро перебрасывать не одну и не две тысячи человек на нужное расстояние, начиная от Дальнего Востока, заканчивая Белоруссией. Поэтому, если их нет сегодня, это не значит, что послезавтра там не будет, для этого им не нужно две-три недели, им нужно значительно меньше, с учетом того, что на территории Белоруссии уже логистические склады подготовлены, аэродромы используются полностью российскими военно-воздушными силами. Россияне имеют достаточно огромный запас военно-транспортной авиации, которая способна быстро перебрасывать технику и личный состав, делать перемещения в район того же Бреста или Гомеля. Потому не нужно недооценивать врага, а нужно четко смотреть, что есть угроза», – заявил Кривонос.