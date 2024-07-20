Генерал ВСУ: Русские готовят окружение Купянска, ситуация принимает угрожающий вид

Вадим Москаленко.  
20.07.2024 17:13
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Украина, Харьков


ВС РФ планируют прорыв в Волчанске с дальнейшим выходом к Купянску, что в совокупности с продвижением с юга грозит купянской группировке ВСУ окружением.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

ВС РФ планируют прорыв в Волчанске с дальнейшим выходом к Купянску, что в совокупности...

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«Они перебросили дополнительные резервы, переформатировались и проводят наступательные действия непосредственно в городе. Понятно, что хотят деблокировать свои подразделения на Агрегатном заводе и вообще перейти реку Волчья, и усилить наступление.

То есть, когда начиналось наступление на Харьковском направлении, было поднаправление через Липцы на Харьков, там ситуация у нас лучше, потому что на западе от Липцев успешно действуют силы обороны Украины.

Однако на другом поднаправлении, Волчанском, враг активизировался и пытается реализовать свои планы по захвату Волчанска, продвижению вперёд и формированию окружения нашего формирования сил в районе Купянска – Купянск-Узловой», – сказал Романенко.

Он предупредил, что ситуация принимает угрожающий вид.

«В Купянске напрямую от Синьковки у них не получаются действия, а вот южнее с востока продвигаются вперёд, Песчаное, это с юга на Купянск. И если ещё добавится северо-западное направление через Волчанск, то ситуация имеет угрожающий вид относительно нашей этой группировки», – беспокоился генерал.

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