Генерал ВСУ: Русские мастерски обошли киевскую ПВО

Перед ракетным ударом по Киеву в понедельник – русские просчитали возможный ответный залп украинской ПВО, отвлекли её, и уничтожили намеченные цели.

Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил экс-замкомандующего Силами спецопераций ВСУ, бывший замсекретаря Совбеза Украины генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наша позиция должна быть такая. Да, это страшно, да, есть определённые проблемы. Даже не будем сейчас спрашивать, почему прорвались, и как оно так случилось. На войне всегда на твою тактику находится противодействие со стороны врага.

Они очень неплохо выучили… как, что и где, рассчитали наш суммарный залп ПВО, сколько мы сможем за раз выпустить. И они сделали столько, сколько ушло на отвлечение, а на треть больше запустили, чтобы достигнуть той цели, которую они достигли.

Это война, к сожалению, на войне такое бывает. Если мы хотим, чтобы это не повторялось, то каждую копейку мы должны использовать на оборону», – предложил рецепт Кривонос.