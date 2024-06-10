Генерал ВСУ: Русские прекрасно справляются и без ядерного оружия

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России пока хватает конвенционального вооружения для успешных операций на Украине, а потому нет никакой необходимости для применения тактического ядерного оружия.

Об этом в эфире «NTA» бывший замначальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Путину сейчас больше невыгодно применять ядерное оружие. Потому что, к сожалению, мы видим, что конвенционными средствами им удаётся с конца прошлого года и по текущее время проводить стратегическую наступательную операцию. …Мы видим, что на отдельных направлениях достаточно высокая интенсивность, и врагу удаётся тактически продвигаться вперёд. Поэтому, если применить – то это только ухудшит для него ситуацию», – сказал Романенко.

«Сейчас по Украине группировки российских вооружённых сил применяют многотонные средства, которые, например, у нас в Мариуполе они применяли. Последствия этого конвенционного оружия большие, чем отдельное влияние и поражающие факторы от ядерного оружия, которое можно применять с самолётов, гаубиц, например, или ракетного вооружения ОТК «Искандер», – объяснил украинский генерал.