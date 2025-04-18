Генерал ВСУ: Русские ракеты наводит наша же безответственность

Украинское военно-политическое руководство категорически отказывается делать выводы после эффективных ракетных ударов РФ.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого Сектора» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-замкомандующего ССО ВСУ Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вопрос к комбригу, который повёлся на эту вещь, именно комбриг тогда мог бы сказать: «уважаемые, понимая, что степень угрозы достаточно велика…». И он точно не зависит от Артюха, от обладминистрации.

Бригады теробороны всё равно в структуре ВС, и руководят ими военные начальники. А по помощи из бюджета – сколько там того бюджета Сумской области. Тут вопрос к комбригу, почему он на это пошёл. И то, мы не знаем, кто что говорил, какие документы приходили.

Вопрос в том, что давайте вспомним предыдущие случаи. Попадание в казарму в Николаеве, где более 200 морпехов погибло, попадание после того, как Арахамия и Подоляк фотографировались на фоне казармы на «Яворове».

Попадание в Киевский танкоремонтный, когда Гусев, который сейчас парит свою «дупу» на Каспийском море, пропиарился на заводе. Огромное количество таких вещей, где виноватые или причастные к российским прилётам, относительно утечки информации, не понесли никакой ответственности», – сказал Кривонос.