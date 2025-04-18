Генерал ВСУ: Русские ракеты наводит наша же безответственность
Украинское военно-политическое руководство категорически отказывается делать выводы после эффективных ракетных ударов РФ.
Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого Сектора» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-замкомандующего ССО ВСУ Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Вопрос к комбригу, который повёлся на эту вещь, именно комбриг тогда мог бы сказать: «уважаемые, понимая, что степень угрозы достаточно велика…». И он точно не зависит от Артюха, от обладминистрации.
Бригады теробороны всё равно в структуре ВС, и руководят ими военные начальники. А по помощи из бюджета – сколько там того бюджета Сумской области. Тут вопрос к комбригу, почему он на это пошёл. И то, мы не знаем, кто что говорил, какие документы приходили.
Вопрос в том, что давайте вспомним предыдущие случаи. Попадание в казарму в Николаеве, где более 200 морпехов погибло, попадание после того, как Арахамия и Подоляк фотографировались на фоне казармы на «Яворове».
Попадание в Киевский танкоремонтный, когда Гусев, который сейчас парит свою «дупу» на Каспийском море, пропиарился на заводе. Огромное количество таких вещей, где виноватые или причастные к российским прилётам, относительно утечки информации, не понесли никакой ответственности», – сказал Кривонос.
«Конечно, русские и так ведут разведку, у них свои информаторы не только во власти, и они мониторят. Самое простое – мониторить телефоны руководителей разного уровня, которые собрались в одном месте, туда и прилетело. Здесь вопрос ко всем, как мы защищаем наши перемещения и скопления – никак. Не делаем выводов, не наказываем виноватых.
Конечно, в этом виноват Путин, однако очень часто мы являемся инициаторами тех вещей, которые позволяют русским улучшить ситуацию по обнаружению наших скоплений и нанесению таких мощных ударов именно в то время и место, где нужно русским», – возмущался укро-генерал.
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