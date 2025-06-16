Генерал ВСУ: Русские ракеты наводят «кроты» во власти и пиарщики команды Зеленского

В большинстве прилётов русских ракет по объектам украинского ВПК виновато киевское руководство.

Об этом заявил генерал ВСУ Сергей Кривонос, бывший командующий украинских Сил спецопераций, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Вопрос касался недавнего ракетного удара по бывшему заводу «Большевик» в Киеве (АО «ПКМЗ»), где собирались дроны, который пришёлся аккурат после того, как Зеленский там устроил презентацию с вручением наград – с последующей публикацией фото и видео в интернете.

«Власть молчит, никто не комментирует это. Может хватит пиара? Мне кажется, после ракет по Яворовскому полигону все должны были понять: с фотками надо заканчивать. Или пиар наше всё?», – возмущался ведущий канала, экс-правосек Борислав Береза.

В ответ Кривонос лишь глубоко и обречённо вздохнул и припомнил подобные примеры с КБ «Луч» и другие ЧП.