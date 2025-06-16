Генерал ВСУ: Русские ракеты наводят «кроты» во власти и пиарщики команды Зеленского

Вадим Москаленко.  
16.06.2025 22:26
  (Мск) , Киев
Просмотров: 30
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


В большинстве прилётов русских ракет по объектам украинского ВПК виновато киевское руководство.

Об этом заявил генерал ВСУ Сергей Кривонос, бывший командующий украинских Сил спецопераций, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В большинстве прилётов русских ракет по объектам украинского ВПК виновато киевское руководство. Об этом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Вопрос касался недавнего ракетного удара по бывшему заводу «Большевик» в Киеве (АО «ПКМЗ»), где собирались дроны, который пришёлся аккурат после того, как Зеленский там устроил презентацию с вручением наград – с последующей публикацией фото и видео в интернете.

«Власть молчит, никто не комментирует это. Может хватит пиара? Мне кажется, после ракет по Яворовскому полигону все должны были понять: с фотками надо заканчивать. Или пиар наше всё?», – возмущался ведущий канала, экс-правосек Борислав Береза.

В ответ Кривонос лишь глубоко и обречённо вздохнул и припомнил подобные примеры с КБ «Луч» и другие ЧП.

«Когда пиар доходит до уровня туалета в поезде, мы понимаем, что там идёт пиар впереди разума… Я вспоминаю начало апреля 2022 года, я говорю главкому ВС: есть один объект близко от «Артёма», где можно было бы разместить подземное производство. Залужный за это схватился – супер, с утра у меня встреча с Гусевым и его заместителями, обсудим вопрос. На следующий день встреча, а в обед прилёт по «Артёму».

Я дара речи лишился, звоню – это как так? А с тем вундеркиндом, который сейчас посол в Азербайджане, было ещё два зама. Говорю: из этих трёх – кто-то железобетонно предатель. Такой быстрой утечки информации не было никогда. Я как разведчик скажу, что очень вряд ли это – совпадение.

Точно так же и по «Большевику». Ролик сняли, покрасовались, какие вы хорошие и умные, как вы думаете, а погибли люди, потеряли производство, и никто снова никакой ответственности не понёс. Безнаказанность порождает безответственность, безответственность порождает хаос», – сокрушался укро-генерал.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июнь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить