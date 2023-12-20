Генерал ВСУ: Русские рвутся к Харькову, повторяя операцию зимы 1943 года

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ВС РФ на нескольких направлениях ставят в затруднительное положение украинское руководство, которое теперь вынуждено решать вопрос целесообразности удержания не только Авдеевки, но и Часова Яра и Купянска.

Об этом в эфире «5 канала» заявил бывший замкомандующего Сил спецопераций ВСУ генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ситуация (в Авдеевке – ред.) сложная, русские пытаются использовать своё преимущество в артиллерийском огне и в большом количестве людей, которое они используют для проведения штурмовых действий. Они очень хорошо ведут разведку, понимают, где у нас стыки между нашими военными частями и подразделениями, как раз пытаются бить в эти стыки, расшатать эту ситуацию. И тут уже наше задание, чтобы организация взаимодействия между нашими подразделениями была на соответствующем уровне. Русские ведут разведку и иногда достаточно уверенно наносят огневое поражение по подразделениям, когда наши ребята на войне неосторожно пользуются мобильными телефонами. Каждый мобильный телефон за счёт излучения видно, и там, где идёт скопление, они наносят удары туда. Ситуация очень сложная. Хотелось, чтобы количество артиллерии, которая используется для прикрытия наших подразделений, было значительно лучше, так же, как и качество ведения огня. Большая проблема – наличие на переднем крае нужного количества миномётов калибра 60, 82, 120 мм, и в необходимом количестве мин, чтобы ребята могли прикрыть свои боевые порядки», – рассказал Кривонос.

Он напомнил бессмысленность потерь при обороне Артёмовска (Бахмута) и призвал политическое руководство послушать военных и определиться в необходимости удержания Авдеевки.

«То, что там несладко, это понятно. Вопрос в том, что иногда нужно своевременно принять решение, оценить ситуацию и взвесить, что для нас важно: защищать на определённых участках уже кучу битого кирпича и расколотого бетона, или сберечь определённое количество людей и отойти. Или за счёт каких-то непонятных политических амбиций удерживать эту кучу бетона. Хотелось бы, чтобы наши политики слушали наших военных. Да, я понимаю, что политически достаточно чувствительно удержание Авдеевки и Марьинки, но между тем говорили в свое время, что достаточно чувствительно удержание Бахмута. Мы Бахмут, в конце концов, потеряли, потеряли во время его удержания огромное количество мотивированных на тот момент и обученных хороших людей, и что мы имеем сейчас?», – напомнил генерал.

Также он сообщил тревожные новости с Бахмутского направления, где новой Авдеевкой может стать Часов Яр.

«Враг в районе Бахмута пытается сейчас закончить определённые действия, которые приведут наши подразделения к принятию решения – оставлять нам Часов Яр или не оставлять. Они говорят, в Часов Яре осталось не так много того, что можно назвать домами, это кучи бетона и кирпича. Ситуация контролируемая, хотя на определенных участках у врага есть определённый успех», – рассказал Кривонос.

Однако самым чувствительным на данном этапе он назвал Купянское направление.

«Попытки врага достичь успеха по возвращению Купянска, что даст им возможность значительно усилить свою логистику за счёт захвата узловой станции «Купянск», что им дополнительно добавит возможностей относительно их желаний наступать на Харьковском направлении. Я бы не поднимал вопрос, что они там хотят захватить Харьков, потому что они понимают, какое количество ресурсов необходимо, чтобы захватить многомиллионный город, потянут ли они, а вот блокировать или изолировать его, это их сильное желание. И это не перспектива завтрашнего дня, они мощно настроены играть в долгую, в перспективе у них такие планы, однако чтобы понять, что они дальше хотят, нужно просто открыть учебник истории, посмотреть, каким образом они это совершают. Сейчас это повторение их наступательных действий, повторение истории по операции «Скачок» зимы 1943 года. Практически всё по тем же шаблонам, по тем же вариантам идёт», – считает украинский генерал.