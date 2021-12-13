Генерал ВСУ: Русские танки дойдут до Киева за шесть часов. Затем – капитуляция

13.12.2021  11:09 (Мск), Киев,
Максим Карпенко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Сюжет дня, Украина
Новости Украины

Вторжение на Украину российской армии может начаться с нанесения ударов высокоточным оружием.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил экс-командующий сил спецопераций Украины, бывший замсекретаря Совбеза генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Вторжение на Украину российской армии может начаться с нанесения ударов высокоточным оружием. Об этом...

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«Повышение уровня эскалации может начаться с нанесения авиационных ударов и ударов высокоточным оружием по примеру Югославии конца 90-х. Поэтому на определенных этапах не нужно разделять фронт на фронт и участок на участок. На определенных участках накапливаются силы и средства, которые позволяют начинать наступления и осуществлять определенные наступательные действия и окружать или достигать определенных вещей», – говорит генерал.

По его словам, для России задание номер один состоит в том, чтобы запугать руководство Украины.

«Напомню, что от Сум до Киева нормальным маршем за шесть часов российская колонная дойдет, если не будет сопротивления и мы не будем к этому готовы. И этого будет достаточно, чтобы правительство страны капитулировало, условно говоря», – заявил Кривонос.

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