Генерал ВСУ: Русские танки дойдут до Киева за шесть часов. Затем – капитуляция

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Новости Украины

Вторжение на Украину российской армии может начаться с нанесения ударов высокоточным оружием.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил экс-командующий сил спецопераций Украины, бывший замсекретаря Совбеза генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Повышение уровня эскалации может начаться с нанесения авиационных ударов и ударов высокоточным оружием по примеру Югославии конца 90-х. Поэтому на определенных этапах не нужно разделять фронт на фронт и участок на участок. На определенных участках накапливаются силы и средства, которые позволяют начинать наступления и осуществлять определенные наступательные действия и окружать или достигать определенных вещей», – говорит генерал.

По его словам, для России задание номер один состоит в том, чтобы запугать руководство Украины.

«Напомню, что от Сум до Киева нормальным маршем за шесть часов российская колонная дойдет, если не будет сопротивления и мы не будем к этому готовы. И этого будет достаточно, чтобы правительство страны капитулировало, условно говоря», – заявил Кривонос.