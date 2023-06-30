Генерал ВСУ: Русские тоже начали наступление и оттягивают наши силы с юга

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Русские умеют быстро и оперативно перебрасывать силы, а потому наступления ВС РФ нужно ждать с любого направления.

Об этом на канале PRM Live заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины экс-командующий ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Русские продолжают мощную подготовку к долгой затяжной войне, они мощно наращивают свои способности, что касается оборонно-промышленного комплекса, и они мощно готовят свои резервы. И мы видим, каким образом это происходит. Вместо ожидаемого окончания их ракет и их «Шахедов» мы видим, что эти возможности наращиваются – это только что касается авиационно-ракетных ударов. А так же, как мы пошли в наступление, они пошли в наступление на других направлениях, чтобы снять напряжение и снять наши резервы, чтобы перекинуть с угрожающих направлений, сейчас вопрос стоит на Кременной», – сказал генерал.

При этом он предупредил об опасности и наступления русских также со стороны Белоруссии.

«Я уже не говорю о том, что надо достаточно быстро ожидать – возможно, поднимается угроза наступления из Белоруссии. Причём, как белорусских частей, так и российских частей. И вопрос, что сейчас там не видят создания группировок – у нас в феврале прошлого года рассказывали, что вообще войны не будет, 23 числа, а 24-го она началась. Русские быстро умеют перебрасывать свои силы и средства на нужное им направление и начинать наступление», – напомнил Кривонос.