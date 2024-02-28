Генерал ВСУ: Русские уже ведут боевую деятельность на территории стран НАТО

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После президентских выборов в РФ начнут накапливать силы и проведут новый призыв, чтобы осенью без отрыва от украинского конфликта вторгнуться в страны НАТО.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замкомандующего ССО, экс-замсекретаря Совбеза Украины генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия уже начала проверку возможностей определённых образцов своего оружия на территориях стран НАТО. Потому что когда Россия включает свои комплексы РЭБ, в половине Польши перестаёт функционировать система GPS, ложится мобильная связь. Точно так же она влияет в определённых моментах на средства ПВО Польши. Поэтому уже можно сказать, что на определённых участках элементы боевой деятельности против стран НАТО Россия уже начала. Я уже не говорю об информационном фронте, где она уже давно активно воюет против НАТО», – заявил Кривонос.

По его мнению, Россия планирует напасть на Прибалтику и Польшу.

«Что касается возможностей России, думаю, они их достаточно мощно начнут увеличивать после выборов Путина. Призовут весной и летом дополнительное количество людей, как раз до осени они смогут провести боевое слаживание, подготовить дополнительные военные части. А они уже начали разворачивание определённых соединений и частей в том числе и на западном направлении, в том числе и на украинском направлении. И несмотря на то, какие образцы техники у них есть, а они в состоянии выпускать технику, даже старый танк Т-55 и Т-62 способен поражать людей и технику. И русские будут и дальше провоцировать, наращивать свои усилия, и следующая их мечта, следующая их прихоть – это страны Балтии. И после этого, а может и параллельно с этим – всё-таки продвижение в сторону Польши. Такой вариант нельзя исключать», – предупредил украинский генерал.