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Если продвижение ВС РФ продолжится в том же духе, как сейчас, то к началу следующего года русские пойдут на Днепропетровскую область и другие подконтрольные Киеву территории.

Об этом на канале «Politeka» заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ генерал Игорь Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«После Покровска заканчиваются подготовленные районы – и остаются поля и посадки. И больше полей, чем посадок. Ещё посадки как-то можно оборонять и закрепляться. В связи с этим, я не буду за врагов – они рисуют планы и на Днепр, и на агломерацию Славянск – Краматорск»,– сказал Романенко.

Ведущий процитировал «The Tmes», которая пишет, что Красноармейск и Часов Яр нужны России как «плацдарм для масштабного наступления на другие регионы Украины».

«Да. Если ситуация будет развиваться в том русле, о котором мы говорим, то для них, к сожалению, открывается такого рода перспектива. Может быть, по силам и времени это не конец этого года, а с сохранением таких подходов может быть с начала следующего года, здесь я придерживаюсь такой же точки зрения», – ответил укро-генерал.