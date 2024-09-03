Генерал ВСУ: Русские уже занимают плацдарм для наступления на другие области Украины

Вадим Москаленко.  
03.09.2024 19:57
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Если продвижение ВС РФ продолжится в том же духе, как сейчас, то к началу следующего года русские пойдут на Днепропетровскую область и другие подконтрольные Киеву территории.

Об этом на канале «Politeka» заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ генерал Игорь Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если продвижение ВС РФ продолжится в том же духе, как сейчас, то к началу...

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«После Покровска заканчиваются подготовленные районы – и остаются поля и посадки. И больше полей, чем посадок. Ещё посадки как-то можно оборонять и закрепляться. В связи с этим, я не буду за врагов – они рисуют планы и на Днепр, и на агломерацию Славянск – Краматорск»,– сказал Романенко.

Ведущий процитировал «The Tmes», которая пишет, что Красноармейск и Часов Яр нужны России как «плацдарм для масштабного наступления на другие регионы Украины».

«Да. Если ситуация будет развиваться в том русле, о котором мы говорим, то для них, к сожалению, открывается такого рода перспектива. Может быть, по силам и времени это не конец этого года, а с сохранением таких подходов может быть с начала следующего года, здесь я придерживаюсь такой же точки зрения», – ответил укро-генерал.

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