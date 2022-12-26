Генерал ВСУ: Русских становится больше, чем у нас осталось боеприпасов

Русские быстро учатся на своих ошибках и стремительно пополняют армию мобилизованными, а значит война будет затяжной, так что недооценивать противника со стороны Украины просто преступно.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-заместитель командующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Одна из ошибок за последние полгода – это то, как нам в прессе подают информацию, что против нас там воюют одни алкоголики и наркоманы. Но между тем, даже для того, чтобы уничтожить того наркомана, у нас должен быть подготовленный, обученный украинский воин, который чётко знает, как и каким образом уничтожать врага. 300 тысяч они уже отмобилизовали, и, думаю, что они более чем в состоянии, с учётом того, что они быстро учатся на собственных ошибках, ещё отмобилизовать и 300 тысяч, и полмиллиона. Поэтому не надо недооценивать способностей врага», – сказал генерал.

«Они, не считаясь с потерями, бросают такое количество живой силы, что у нас иногда или не хватает боеприпасов, или даже недостаточно оружия, чтобы их уничтожить. Поэтому лучше рассчитывать на худший вариант и понимать, что враг будет наступать, будет мобилизовать, учить своих людей. И нам нужно доготавливаться до затяжной войны. И война не закончится в феврале или марте следующего года», – предупредил Кривонос.