Генерал ВСУ: Срочно обучать гражданских выживать в первом бою

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Российское военное руководство якобы использует в наступлении на Артёмовск такую же тактику, какая была во время советско-финской войны.

Об этом в эфире интернет-канала «Курбанова live» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины генерал ВСУ Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У них тактика то, что мы сейчас видим, абсолютно не новая. И те бои, которые сейчас идут под Бахмутом – это как раз повторение 1939-1940 годов, это как раз копия российско-финской войны, где просто живыми человеческими массами выдавливается каждый сантиметр украинской земли и достигается успех врага. Для нас нужно понимать, что время еще есть, и не лелеять себя новогодними праздниками, а как раз развить систему подготовки мужского населения Украины для получения хотя бы стартовых военных навыков, начальной военной подготовки, условно говоря. Для того, чтобы человек выжил в первом бою», – рассуждал Кривонос.

Он предложил развернуть на Украине обучающие центры для гражданского населения с кратким курсом, для чего не нужно будет никаких полигонов.

«С собственного опыта, не только моего, нам нужно двенадцать учебных дней по десять часов занятий на протяжении каждого дня. Даже не призывая людей в строй ВСУ, а призывая их на сборы, мы можем подготовить достаточное количество людей. Для этого не нужны никакие полигоны. Потому что человек должен уметь делать простые вещи для солдата – уметь передвигаться по-пластунски, на боку, на четвереньках, бегать, правильно прикрываться, используя рельефы местности», – добавил украинский генерал.