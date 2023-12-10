Генерал ВСУ требует ужесточить мобилизацию – нужно идти в новый «контрнаступ»

Вадим Москаленко.  
10.12.2023 22:43
  (Мск) , Киев
Просмотров: 317
 
Война, Дзен, Мобилизация, Украина


Украине необходимо пополнять войска 20 тысячами военнослужащих в месяц, чтобы доукомплектовать понёсшие потери бригады и создать новые для очередного «контрнаступа» в следующем году.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Игорь Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине необходимо пополнять войска 20 тысячами военнослужащих в месяц, чтобы доукомплектовать понёсшие потери бригады...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


«Как бы ни закрывали эти данные, но последнее время после событий этого года, итогов ведения боевых действий, есть заявления относительно того, что нам нужно поставлять в месяц до 20 тысяч военнослужащих, их надо брать, готовить и так далее. Эту работу последние два года, как у нас работала мобилизация с подходами старыми советскими, нужно было с самого начала менять эту систему, но лучше поздно, чем никогда. Поэтому сейчас происходит изменение законодательства по этому поводу. А начинать надо с того, чтобы поставить на учёт весь людской [ресурс].

Нужно, чтобы стопроцентно с 18 до 60 лет мужчины, а также все военнообязанные женщины были на учёте в ТЦК. Безусловно, рассматривать ситуации, связанные с семейными обстоятельствами, со здоровьем и прочим, и тогда можно на основании этих данных принимать решения, что делать для того, чтобы выполнять задания.

Нам нужно не только доукомплектовать бригады, нам нужно формировать новые бригады, которые в следующем году должны выполнять задания по деоккупации.

Если большинство населения видит окончание войны именно таким образом, то это нужно делать, а не объяснять раз за разом, что не так подписали повестку и так далее», – заявил Романенко.

По его словам, депутаты должны помогать военкомам проводить мобилизационные облавы.

«Сейчас законодательство должно упростить все эти вопросы, и когда парламентарии будут это делать, я предлагаю, чтобы они [были] с теми группами, которые ходят, последнее время и по спортзалам.

Понятно, что молодёжь мы бережём, это наше будущее, но при том, когда угроза есть в государстве, у народа, то это государство, этот народ нужно защищать. И в связи с этим они, и каждый гражданин, должны иметь круглосуточно документ при себе, а также учёт должен быть, который обозначает, какой отношение имеет сейчас гражданин к участию в безопасности нашего государства. Всё это нужно проводить, времени нет. 20 тысяч военнослужащих в месяц – это очень непростое задание», – сказал генерал.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Декабрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть