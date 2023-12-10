Генерал ВСУ требует ужесточить мобилизацию – нужно идти в новый «контрнаступ»

Украине необходимо пополнять войска 20 тысячами военнослужащих в месяц, чтобы доукомплектовать понёсшие потери бригады и создать новые для очередного «контрнаступа» в следующем году.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Игорь Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как бы ни закрывали эти данные, но последнее время после событий этого года, итогов ведения боевых действий, есть заявления относительно того, что нам нужно поставлять в месяц до 20 тысяч военнослужащих, их надо брать, готовить и так далее. Эту работу последние два года, как у нас работала мобилизация с подходами старыми советскими, нужно было с самого начала менять эту систему, но лучше поздно, чем никогда. Поэтому сейчас происходит изменение законодательства по этому поводу. А начинать надо с того, чтобы поставить на учёт весь людской [ресурс]. Нужно, чтобы стопроцентно с 18 до 60 лет мужчины, а также все военнообязанные женщины были на учёте в ТЦК. Безусловно, рассматривать ситуации, связанные с семейными обстоятельствами, со здоровьем и прочим, и тогда можно на основании этих данных принимать решения, что делать для того, чтобы выполнять задания. Нам нужно не только доукомплектовать бригады, нам нужно формировать новые бригады, которые в следующем году должны выполнять задания по деоккупации. Если большинство населения видит окончание войны именно таким образом, то это нужно делать, а не объяснять раз за разом, что не так подписали повестку и так далее», – заявил Романенко.

По его словам, депутаты должны помогать военкомам проводить мобилизационные облавы.

«Сейчас законодательство должно упростить все эти вопросы, и когда парламентарии будут это делать, я предлагаю, чтобы они [были] с теми группами, которые ходят, последнее время и по спортзалам. Понятно, что молодёжь мы бережём, это наше будущее, но при том, когда угроза есть в государстве, у народа, то это государство, этот народ нужно защищать. И в связи с этим они, и каждый гражданин, должны иметь круглосуточно документ при себе, а также учёт должен быть, который обозначает, какой отношение имеет сейчас гражданин к участию в безопасности нашего государства. Всё это нужно проводить, времени нет. 20 тысяч военнослужащих в месяц – это очень непростое задание», – сказал генерал.