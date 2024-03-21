Генерал ВСУ угрожает ударом по крупнейшему НПЗ в России

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ВСУ уже нанесли удары якобы по трети работающих в России нефтеперерабатывающих заводов и планируют дотянуться до самого крупного, расположенного за Уралом, в Западной Сибири, Омского НПЗ.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины и экс-замкомандующего Силами спецопераций Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«12 нефтеперерабатывающих заводов частично или полностью выведены из строя, нужно понимать, что Россия сейчас работающих имеет 36 заводов. Еще 8 в состоянии ремонта и 32 строятся. В общем сумма в более, чем 70 нефтезаводов, но активных 36. 12 мы вывели из строя, то есть, треть убрали. Конечно, каждый из них отличается друг от друга и годами строительства и, самое главное, возможностью по выпуску продукции в количестве. У них самый мощный – это Омский завод. Непосредственно он самый крутой и большой, и качество горючего там достаточно крутое. И туда мы также долетим – я в этом более чем уверен», – кривлялся Кривонос.