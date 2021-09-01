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01.09.2021 09:48 (Мск), Киев, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Дзен, Политика, Украина
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Генерал ВСУ: «Украина готовится к обороне острова Змеиный»

Новости УкраиныОстров Змеиный для Украины является экономическими воротами и его потеря для страны будет означать...

Остров Змеиный для Украины является экономическими воротами и его потеря для страны будет означать остановку работы портов.

Об этом в эфире 7 телеканала заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, остров важен для Украины по двум причинам.

«Во-первых, в военно-стратегическом, потому что с учетом того, что русские захватили Крым, захватили вышки в море, ближайшая вышка по добыче нефти находится в 25 километрах от Змеиного. Поэтому, если представить, что еще будет, кроме этих вышек и акватории вокруг Крыма, захвачен и остров Змеиный, то фактически это перекроет нормальную экономическую работу портов на юге нашей страны и фактически закроются морские экономические ворота в Украину. То есть от военно-стратегического мы переходим ко второму вопросу – экономическому, что безусловно, в ситуации, которая складывается сейчас, не допустимо», – сказал генерал.

Он добавил, что остров, помимо пограничной заставы, усиливается спецназом ВМС, которые отрабатывают соответствующие задания.

«Это мы видели на учениях ВСУ в начале августа с привлечением нашей авиации и других родов войск. То есть это принципиальный вопрос стратегического уровня, потому верховный главнокомандующий в лице президента работал на этом острове Змеиный и представлял новых командующих воздушных сил, десантно-штурмовых сил, а также замначальника Генерального штаба именно на этом острове. Таким образом подчеркивая, что эти должностные лица и не только, а руководящий состав вооруженных сил, министерства обороны, силовых структур должно уделять повышенное внимание укреплению потенциала по защите, обороне этого острова», – заявил Романенко.

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