Генерал ВСУ в бешенстве: Дотрынделись, пожили без блэкаутов? Получайте

Вадим Москаленко.  
18.04.2024 19:42
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Энергетика


Бравурная риторика киевской пропаганды сама провоцирует Россию на удары, и недавние фатальные попадания по энергетической инфраструктуре – яркое тому подтверждение.

Об этом в эфире канала NewsRoom заявил бывший замкомандующего ССО Украины, экс-замсекретаря Совбеза Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Бравурная риторика киевской пропаганды сама провоцирует Россию на удары, и недавние фатальные попадания по...

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«Мы уже напились этого кофе, о котором рассказывали… в Ялте, мы уже неоднократно освобождали Крым, мы уже выходили на границы 1991 года. А кто тянул этих надутых самоуверенных мальчиков трындеть в эфире, как мы прекрасно пережили энергетическую зиму, и у нас всё хорошо? Вот, кто их тянул за язык?», – бесился Кривонос.

Его поддержал ведущий канала пропагандист Александр Близнюк.

«У меня тоже кипит возмущение. Это как с тем контрнаступлением, которое анонсировали и рассказывали со всех утюгов. Что мы как выйдем в контрнаступление, то до Кремля дойдём», – отметил Близнюк.

«Главное, это говорили не те, кто в армии служили, и не те, кто оружие в руках держали, а трындели, блин, люди абсолютно к этому непричастные. Военные об этом молчали», – добавил генерал.

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