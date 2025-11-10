Генерал ВСУ: «В мороз поставим Москве и Питер на колени. Захлебнутся в собственной моче»
Украине не следует спешить с ударами по российской столице.
Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил экс-командующий ССО ВСУ, бывший замсекретаря СНБО Украины генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Ведущий поинтересовался, в состоянии ли Украина «выбить Москву и Питер». Генерал считает, что пока атаковать Москву слишком рано.
«Надо бить тогда, когда будет очень холодно. Ибо перетерпеть большому городу в такую погоду – это одно. А нанести удары по энергосистеме большого города, когда там -15, -20° и если эти морозы длятся хотя бы недели две, то это гораздо больший эффект. Чем больше город, тем проще его поставить на колени», – сказал генерал.
Он надеется, что в результате обесточивания Москвы и Санкт-Петербурга туда перестанет поступать техническая вода, и эти крупные города «захлебнутся в собственной моче достаточно быстро».
Впрочем, он признал, что обесточить Москву будет крайне непросто, поскольку Украине противостоят «не совсем дебилы».
«Они дебилы, что эту войну начали. А что касается системности ведения боевых действий, то там мозги работают достаточно неплохо. Это не дифирамбы, это констатация фактов», – добавил укро-генерал