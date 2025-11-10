Генерал ВСУ: «В мороз поставим Москве и Питер на колени. Захлебнутся в собственной моче»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украине не следует спешить с ударами по российской столице.

Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил экс-командующий ССО ВСУ, бывший замсекретаря СНБО Украины генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущий поинтересовался, в состоянии ли Украина «выбить Москву и Питер». Генерал считает, что пока атаковать Москву слишком рано.

«Надо бить тогда, когда будет очень холодно. Ибо перетерпеть большому городу в такую погоду – это одно. А нанести удары по энергосистеме большого города, когда там -15, -20° и если эти морозы длятся хотя бы недели две, то это гораздо больший эффект. Чем больше город, тем проще его поставить на колени», – сказал генерал.

Он надеется, что в результате обесточивания Москвы и Санкт-Петербурга туда перестанет поступать техническая вода, и эти крупные города «захлебнутся в собственной моче достаточно быстро».

Впрочем, он признал, что обесточить Москву будет крайне непросто, поскольку Украине противостоят «не совсем дебилы».