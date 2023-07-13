Генерал ВСУ в ярости: «Украинская власть слила планы наступления противник»

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Киевские власти вместо того, чтобы заниматься обеспечением грядущего наступления, лишь и пиарились, выбалтывая противнику все стратегические планы.

Об этом на канале Newsroom заявил экс-замкомандующего ССО ВСУ, бывший замсекретаря Совбеза Украины генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В офисе президента всё работает по принципу – «Марио идёт грабить банк». Все знают, что Марио идёт грабить банк, а когда Марио приходит, там все его ждут. У нас та же ситуация сложилась непосредственно с наступлением на южном направлении. Когда полгода эта вся гоп-компания пиарилась, начиная от вице-премьера и заканчивая огромным количеством министров и непонятно каких других чиновников, рассказывали о наступлении… а они вообще в армии служили? Они понимают в военных планах? И кто им давал полномочия говорить о наступлениях? Это что за пиары! И все рассказывали о планах, кроме военных, военные сугубо молчали и потихоньку этим занимались», – возмущается генерал.

«Поэтому эти же гражданские сформировали восприятие и украинского народа и даже западных партнёров, что наступление будет лёгким, и просто как в фильмах – поднялись и пошли в штыковую атаку. К сожалению, так не сложилось. К сожалению, те, кто трындел о наступлении, не понимали, что против нас воюет опытный обученный, мотивированный, с точки зрения российской пропаганды, враг, и не так-то просто его будет сломать. И пока они трындели, вместо того, чтобы работать на обеспечение нашего наступления, враг не одну тысячу квадратных километров перекопал, заминировал и сделал огромное количество инженерных заграждений, которые сейчас украинцы пробивают ценой собственной жизни», – резюмировал Кривонос.