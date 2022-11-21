Генерал ВСУ: «Власть нас успокаивает. Украинцев надо готовить к тотальной войне»

Украинская власть проводит непонятные телемарофоны вместо того, чтобы учить население рыть окопы и бросать гранаты.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире принадлежащего экс-президенту Украины Петру Порошенко «Пятого канала» заявил бывший замглавы Совбеза Украины, экс-заместитель командующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос.

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Он считает, что граждане Украины должны уметь «владеть оружием, надавать первую медпомощь в соответствии с требованиями тактичной медицины, правильно стрелять хотя бы на 100 метров, вырыть окопы, бросать гранаты».

«Вместо того, чтобы вбрасывать миллиарды в непонятный телемарафон, который есть информационной манипуляцией со стороны власти, где всех успокаивают, как у нас хорошо, должны проходить коротки учебные ролики, где будут простые вещи, касающиеся тактичной медицины, тактико-техничной характеристики оружия, азы тактики. Все это можно делать.

Это самое главное, туда нужно вкладывать деньги. Пока я этого не вижу абсолютно. В тылу этим власть, возглавляющая страну, не занимается», – возмущается Кривонос.