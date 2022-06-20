Генерал ВСУ: Вместо современных систем нам поставляют стволы без электроники

Новости Украины

После трех встреч представителей НАТО и их сателлитов в так называемом формате «Рамштайн» Украина не получила даже все обещанное на первой встрече.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сформировать систему в нашей помощи нам, нашим Вооруженным силам – это хорошо, но по выполнению задач это не совсем хорошо, потому что нет на текущее время тех масштабов и той скорости для того, чтобы обеспечить хотя бы выполнение первой задачи по помощи. Эта задача была до первого «Рамштайна», и она состояла в том, чтобы помочь Украине осуществлять оборонные действия успешно. Успешно может быть тогда, когда, хотя бы, уровнять потенциалы Вооруженных сил Украины и Вооруженных сил Российской Федерации», – сказал генерал.

«Еще раз возвращаюсь к тому, что на текущее время на 10% удовлетворили потребности Украины, Вооруженных сил и мы не поднялись до уровня первой задачи, не уровняли эти потенциалы. До тех пор, пока мы будем считать ружьями, стволами, автомобилями, мы все время будем должны… Наши артиллеристы выполняют задания с 14-го года. И давайте обслуживание ваше возьмем и наше. Но вы берете гаубицу М777 и оставляете на ней цифровую систему управления, а нам это все снимаете и даете ствол и мушку, прицел, чтоб мы через дуло, что ли, целились и использовали? А почему? Потому что они много чего боятся: «У них есть прогресс». Они боятся давать нам танки, современные радары и современные системы артиллерийские, потому что могут россияне захватить и выяснят, какая там система управления, они боятся давать нам ракетные системы хотя бы на 100 километров, или тактические до 300. Я уже не говорю о ПВО современном – не дают. Уровень – гранатометы, «Стингеры», «Джавелины» и так далее. Это партизанское оружие, а к тяжелому они никак не могут прийти. Задание уже сформулировали нам три месяца назад, а обеспечения на выполнение первой задачи нет – о чем разговор?», – заявил Романенко.