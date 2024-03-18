Генерал ВСУ возмущён: Американцы не дают авиацию – и шведам запретили

США и сами застопорили свои поставки F-16 Украине, и не дают налаживать связи со шведами, которые готовы предоставить истребители «Грипен» – не только более приспособленные к украинским аэродромам, но и являющиеся носителями ракет «Таурус».

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Логическим ответом (пока задерживается американская помощь Украине – ред.) могло бы быть политическое решение американцев, чтобы не их аппараты F-16, которые они так и не предоставили нам, а дать добро на то, чтобы были заведены с Европы. Не перекладывать, не затягивать. По ситуации политической мы видим, что вопрос с помощью будет проголосован – вопрос, в каком виде и когда, и только после этого можно будет решать вопрос с авиацией. И это же сразу не сделаешь, эффективно начинать с эскадрильи и дальше. Не без участия американцев замалчиваются шведы. Швеция стала 32-й страной альянса. И ещё в прошлом году, когда велись переговоры, когда наши пилоты тестировали «Грипены», которые нужны даже в большей степени, чем F-16, потому что они более приспособлены к нашим аэродромам просто по конструкции. Кроме того, «Грипен» есть носитель «Тауруса», и – поступит самолёт, можно эти «Таурусы» применять, преодолеть те технические секретные обстоятельства, о которых Шольц умалчивал, а потом довели в парламенте, и немецкий парламент в очередной раз приостановил поставки этих «Таурусов», – сказал Романенко.

По его словам, американцы блокируют этот вопрос в зачатке.

«Почему сейчас не работается в направлении, связанном с тем, чтобы и после такого заявления шведского правительства, да потому что американцы этот вопрос контролируют и не дают такую возможность. Не потому, что уже сложены F-16, ни по новым позициям, к сожалению. И чем это для нас оборачивается, мы видим. Их политиканство, их вот такие подходы демократические за свободу, за ценности, а чем они оборачиваются для нас», – посетовал генерал.