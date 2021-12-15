Генерал ВСУ: «Враг не напрягаясь дойдет до Винницы»

15.12.2021  15:37 (Мск), Киев,
Максим Карпенко.  
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Белоруссия, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Украине некем и нечем прикрыть более тысячи километров границы с Белоруссией в случае возможного наступления с этого направления.

Об этом в эфире радио «Новое время» заявил бывший замсекретаря СНБО Украины, генерал ВСУ Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине некем и нечем прикрыть более тысячи километров границы с Белоруссией в случае возможного...

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«Белорусско-украинская граница – это 1084 километра. По нашим прогнозам, больше чем 150 групп спецназа России и Белоруссии способны быть выведены через эту границу на нашу территорию. Кто будет им противостоять?», – возмущается генерал.

«У нас основное количество войск находится на фронте. Часть из них готовится к фронту, и от Чернигова до Луцка, простите, пустота. Кто эту пустоту заполнит? Враг безнаказанно сможет действовать и пешком, не напрягаясь, дойти до самой Винницы и разрушать порядок и покой нашей страны», – заявил Кривонос.

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