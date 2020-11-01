Генерал ВСУ: Все материалы минобороны по Крыму за 2014 год уничтожены

10.11.2020, Киев, Вадим Москаленко

В министерстве обороны Украины нет никаких официальных данных о событиях, происходивших вокруг Крыма в 2014 году.

Об этом в интервью украинской пропагандистке Алесе Бацман заявил бывший начальник Генштаба ВСУ, генерал-полковник Владимир Замана, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Мы сделали запрос в министерство обороны и получили ответ, что все разведывательные сведения о нарушении воздушного пространства в Крыму, о применении вооруженных сил Российской Федерацией, таких сведений нет, о распоряжении Турчинова о применении вооруженных сил, приказы какие-то, распоряжения – их нет. Ответ следующий – все эти материалы были уничтожены в 2015-2017 году», – заявил Замана.

«Я могу догадываться, что министр обороны не имел права, и он бы не взял на себя такую ответственность – уничтожить эти материалы, это распоряжение сверху. Причина какая? Или скрыть свою бездеятельность, или скрыть умысел свой. Потому что это очень важные материалы. Допустим, по мне, какие я распоряжения давал, они там хранятся, можно любого министра взять за эти 27 лет, а эти материалы уничтожены.

Там написано акт такой-то, то-то и то-то, мы сейчас хотим запрос – сделали, они номер акта дали, время, когда этот акт сложен – уничтожения этих документов. Мы хотим узнать по чьему приказу, по чьему распоряжению и какие документы уничтожены. Ну вот, мы запрос сделали, но я боюсь, что и акт уничтожен», – рассказал генерал.