Генерал ВСУ вымаливает у Запада «бронебойные» ракеты

Вадим Москаленко .  
27.10.2023 18:31
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Чтобы продемонстрировать хоть какие-то успехи в своём наступлении, ВСУ необходимо получить от Запада бетонобойные ракеты.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Игорь Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Чтобы продемонстрировать хоть какие-то успехи в своём наступлении, ВСУ необходимо получить от Запада бетонобойные...

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«Для того, чтобы продвигаться на юге, проводить действия контрнаступательного характера, надо преодолеть вторую и третью линию обороны врага. Для этого нужны бронебойные ракеты, чтобы пробивать эти инженерные бетонные сооружения.

Ну и нужны большей дальности, чтобы нарушать логистические пути обеспечения врага. Это надо делать везде, и на южном, и на восточном фронте», – рассуждал Романенко.

Он подчеркнул, что Украине желательней получить ракеты, запускаемые с наземных установок, потому что авиации у бандеровцев немного.

«Они нам крайне необходимы как для выполнения задач как оборонительного характера, так и проведения контрнаступательной операции», – добавил генерал.

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