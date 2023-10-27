Генерал ВСУ вымаливает у Запада «бронебойные» ракеты
Чтобы продемонстрировать хоть какие-то успехи в своём наступлении, ВСУ необходимо получить от Запада бетонобойные ракеты.
Об этом в эфире «Радио НВ» заявил генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Игорь Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Для того, чтобы продвигаться на юге, проводить действия контрнаступательного характера, надо преодолеть вторую и третью линию обороны врага. Для этого нужны бронебойные ракеты, чтобы пробивать эти инженерные бетонные сооружения.
Ну и нужны большей дальности, чтобы нарушать логистические пути обеспечения врага. Это надо делать везде, и на южном, и на восточном фронте», – рассуждал Романенко.
Он подчеркнул, что Украине желательней получить ракеты, запускаемые с наземных установок, потому что авиации у бандеровцев немного.
«Они нам крайне необходимы как для выполнения задач как оборонительного характера, так и проведения контрнаступательной операции», – добавил генерал.
Спасибо!
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